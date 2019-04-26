В Петербурге благоустроят переходы через улицу Руднева и Поэтический бульвар

В Санкт-Петербурге займутся благоустройством пешеходных переходов и тротуаров на улице Руднева и Поэтическом бульваре. Об этом стало известно на выездном совещании ведомств и организаций Северной столицы.

Встреча прошла в Шувалово-Озерки в Выборгском районе Петербурга. В ней приняли участие представители администрации района, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга» и ООО «Норд-Строй».

В рамках совещания обсуждались вопросы обустройства тротуаров по четной стороне улицы Руднева на участке от Проезда без названия до Поэтического бульвара и по нечетной стороне улицы Кустодиева от Поэтического бульвара до Проезда без названия.

По итогам встречи принято решение о совместной проработке вопросов.

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