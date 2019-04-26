В Петербурге благоустроят переходы через улицу Руднева и Поэтический бульвар

Пешеходный переход. Фото: Рixabay
Пешеходный переход. Фото: Рixabay

В Санкт-Петербурге займутся благоустройством пешеходных переходов и тротуаров на улице Руднева и Поэтическом бульваре. Об этом стало известно на выездном совещании ведомств и организаций Северной столицы.

Встреча прошла в Шувалово-Озерки в Выборгском районе Петербурга. В ней приняли участие представители администрации района, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга» и ООО «Норд-Строй».

В рамках совещания обсуждались вопросы обустройства тротуаров по четной стороне улицы Руднева на участке от Проезда без названия до Поэтического бульвара и по нечетной стороне улицы Кустодиева от Поэтического бульвара до Проезда без названия.

По итогам встречи принято решение о совместной проработке вопросов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный продолжает выбирать подрядчиков для ремонта дорог.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
благоустройство пешеходный переход смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов, не нарушая традиций, подвел итоги недели во «Вконтакте»
Сын Лукашенко вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей
В Приморском районе готовы открыть сквер Мациевича
В Петербурге благоустроят переходы через улицу Руднева и Поэтический бульвар
Ленинградцы почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах
Смольный поддержит организации, связанные со сферой труда и занятости населения
Финн с двумя россиянами обогатились на подделке чеков и возврате такс-фри
На озере Сайма нашли 63 белька сайменской нерпы