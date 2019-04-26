В Приморском районе готовы открыть сквер Мациевича

Уже совсем скоро состоится торжественное мероприятие.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Наконец все работы в сквере подходят к концу. В результате реконструкции там появились новые детские площадки, различные пространства, развлекательно-технические центры, а также места для занятий спортом, чтобы петербуржцы могли тренироваться и летом, и зимой, говорится в сообщении администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Торжественное открытие сквера состоится 13 мая – для горожан подготовят развлекательную программу с песнями и танцами.

Напоминаем, что сквер назвали в честь российского летчика Льва Мациевича, который погиб во время полета более сотни лет назад. Именно поэтому на центральной алее установили бюсты первых авиаторов и авиаконструкторов России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у библиотеки на Московском шоссе кардинально обновят сквер.