В Приморском районе готовы открыть сквер Мациевича

Сквер назвали в честь российского летчика. Фото: http://www.primorsknews.ru/
Сквер назвали в честь российского летчика. Фото: http://www.primorsknews.ru/

Уже совсем скоро состоится торжественное мероприятие.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Наконец все работы в сквере подходят к концу. В результате реконструкции там появились новые детские площадки, различные пространства, развлекательно-технические центры, а также места для занятий спортом, чтобы петербуржцы могли тренироваться и летом, и зимой, говорится в сообщении администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Торжественное открытие сквера состоится 13 мая – для горожан подготовят развлекательную программу с песнями и танцами.

Напоминаем, что сквер назвали в честь российского летчика Льва Мациевича, который погиб во время полета более сотни лет назад. Именно поэтому на центральной алее установили бюсты первых авиаторов и авиаконструкторов России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у библиотеки на Московском шоссе кардинально обновят сквер.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
благоустройство приморский район сквер
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