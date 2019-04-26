Беглов, не нарушая традиций, подвел итоги недели во «Вконтакте»

Врио губернатора Санкт-Петербурга назвал важнейшие события.
Пост глава города опубликовал сегодня, 26 апреля. Главным событием он назвал окончательно принятое решение о появлении парка в историческом центре Петербурга. Беглов в очередной раз отметил, что проект будут обсуждать с петербуржцами. Также врио губернатора заявил, что Музей обороны и блокады Ленинграда не будет переезжать с Соляного переулка.
Беглов рассказал, что, по официальным данным, почти 90% улиц города убрано. Глава Санкт-Петербурга заверил, что не очень-то верит красивым цифрам, так как видит, что ему пишут горожане о состоянии дорог.
«Если есть грязные дороги и тротуары, отправляйте мне их в комментарии с фото и адресом», — попросил Беглов.
Помимо прочего врио губернатора написал о подготовке к Дню Победы, о благоустройстве и прочих моментах. Еще одной своей победой Беглов назвал одобренную инициативу о бесплатном проезде в электричках для льготников.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал о роли петербуржцев в развитии города.