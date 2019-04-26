Беглов пообещал, что молодежи помогут реализоваться

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Город занимается созданием социальных лифтов.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Врио губернатор Санкт-Петербурга рассказал о том, что власти хотят карьерного роста для молодежи во время стратегической сессии проекта «Санкт-Петербург – город возможностей». Беглов отметил, что администрация ждет от молодого поколения профессионального подхода к делу, а также ответственного отношения к работе.

Глава Санкт-Петербурга заявил, что в городе можно получить хорошее образование, а рабочие места продолжают создаваться. Беглов считает, что у властей есть опыт, которым они могут и хотят делиться.

Напоминаем, что во время сессии было отобрано семь проектов по развитию молодежной политики и улучшению городской среды. Средства на их реализацию выделят в ближайшее время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал о роли петербуржцев в развитии города.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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