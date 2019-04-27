Женщина в нижнем белье выпала из окна на Новосмоленской набережной

Сотрудники правоохранительных органов пока что не дают развернутых комментариев.

Инцидент случился между шестью и семью часами 26 апреля в Васильевском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились также фотографиями с места происшествия. Люди уверяют, что тело лежало у многоэтажного здания. На женщине не было ничего, кроме нижнего белья. Кажется, речь идет о довольно взрослой горожанке. По предварительным данным, она упала с 21 этажа, передает издание «Фонтанка». Факт случившегося уже подтвердили официальные источники, вот только пока ничего непонятно. Сейчас сотрудники правоохранительных органы пытаются выяснить, как все произошло.

Напоминаем, что довольно часто из окон домов падают маленькие дети – это происходит в основном в теплое время года. Родителям малышей стоит быть осторожнее и не оставлять своих чад без присмотра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесами.