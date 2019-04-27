Главу СК РФ по Республике Карелия похоронят на Серафимовском кладбище

Они пройдут завтра, 28 апреля. Отпевание состоится в 12:00.

Следственны комитет по Петербургу сообщает, что поминки генерал-майора юстиции Юрия Бабойдо пройдут уже завтра. О скоропостижной кончине главы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия Юрия Бабойдо общественности стало известно сегодня.

Бабойдо ушел из жизни 26 апреля. Причина смерти не уточняется. Как сообщают сотрудники СК по Петербургу, Бабойдо был принципиальным, справедливым и чутким по отношению к людям человеком.

Также завтра в 12:00 пройдет отпевание в церкви, а после поминки в ресторане “Bali”, расположенном в доме 98 по улице Савушкина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скончался руководитель следственного управления СК по Республике Карелия.