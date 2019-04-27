Драка в Петроградском районе Петербурга попала на видео

Водитель иномарки набросился на девушку, пнувшую его автомобиль, но у нее появились защитники.

В социальной сети 27 апреля выложили видеозапись драки на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Конфликт между девушками, водителем иномарки и группой молодых людей, вероятно, сняла камера видеонаблюдения.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

По словам автора записи в соцсети, нетрезвые девушки помешали мужчине припарковаться, а одна ударила машину ногой по бамперу. Водитель вышел из машины и набросился на обидчицу. На помощь девушке поспешили несколько очевидцев. Судя по видеозаписи, выяснение отношений мужчины продолжили уже без участия девушек.

Автор сообщает, что против водителя попытались применить перцовый баллончик. Тем не менее, судя по видео, конфликт завершился победой мужчины: сбив “боевый пыл” нападавших, он сел в машину и уехал. Сейчас в соцсети активно обсуждают произошедшее.

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