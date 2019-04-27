Драка в Петроградском районе Петербурга попала на видео

В драке применили перцовый баллончик. Фото: скриншот видео
В драке применили перцовый баллончик. Фото: скриншот видео

Водитель иномарки набросился на девушку, пнувшую его автомобиль, но у нее появились защитники.

В социальной сети 27 апреля выложили видеозапись драки на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Конфликт между девушками, водителем иномарки и группой молодых людей, вероятно, сняла камера видеонаблюдения.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

По словам автора записи в соцсети, нетрезвые девушки помешали мужчине припарковаться, а одна ударила машину ногой по бамперу. Водитель вышел из машины и набросился на обидчицу. На помощь девушке поспешили несколько очевидцев. Судя по видеозаписи, выяснение отношений мужчины продолжили уже без участия девушек.

Автор сообщает, что против водителя попытались применить перцовый баллончик. Тем не менее, судя по видео, конфликт завершился победой мужчины: сбив “боевый пыл” нападавших, он сел в машину и уехал. Сейчас в соцсети активно обсуждают произошедшее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что адвоката заключили под стражу за дебош в поезде.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
видео драка обсуждение перцовый баллончик Петроградский район социальная сеть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу Ленобласти проведут фестиваль культуры кельтов
С тонущего катера в Финском заливе спасли восемь человек
Драка в Петроградском районе Петербурга попала на видео
В Финском заливе катер потерпел кораблекрушение
Митрополит Варсонофий возглавил Пасхальную службу в Казанском соборе
В Репино убрали пляж и дали имена тюленям
Машина снесла светофор на Приморском шоссе и застряла в кустах
Линченко осмотрел стройки соцобъектов на юге Петербурга