Адвоката, устроившего пьяный дебош в поезде “Петербург-Вологда”, заключили под стражу

Болотин вину признает, но просил избрать подписку о невыезде. Фото: https://pixabay.com
Болотин вину признает, но просил избрать подписку о невыезде. Фото: https://pixabay.com

Такое решение вынес районный суд Петербурга. Адвокат свою вину признал.

Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Болотина. Об этом сегодня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие предполагает, что Болотин, который работает адвокатом, 11 марта в поезде, который следовал из Петербурга в Вологду, ударил проводника и толкнул начальника поезда. Помимо этого, мужчина ругался матом и грубо выражался. Также сообщается, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Болотин вину признает. Просил избрать подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный дебошир в Симферополе пытался прилететь в Петербург всеми способами: разбил бутылку, ругался матом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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