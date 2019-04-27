Адвоката, устроившего пьяный дебош в поезде “Петербург-Вологда”, заключили под стражу

Такое решение вынес районный суд Петербурга. Адвокат свою вину признал.

Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Болотина. Об этом сегодня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие предполагает, что Болотин, который работает адвокатом, 11 марта в поезде, который следовал из Петербурга в Вологду, ударил проводника и толкнул начальника поезда. Помимо этого, мужчина ругался матом и грубо выражался. Также сообщается, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Болотин вину признает. Просил избрать подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный дебошир в Симферополе пытался прилететь в Петербург всеми способами: разбил бутылку, ругался матом.