Петербуржцев предупреждают об усилении ветра сегодня

ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что порывы вера могут достигать до 16 метров в секунду.

Сильный ветер Петербург накрыл еще вечером в субботу. Сегодня днем стихия немного поутихла, но, как сообщают спасатели города, ветер вернется. В вечернее время скорость ветра составит от 12 до 16 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, спасатели просят петербуржцев быть аккуратными и внимательными. При сильном ветре рекомендуется закрыть окна и убрать вещи с балконов. Также владельцам транспортных средств стоит проявить бдительность и убрать автомобили от сухих деревьев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мороз и солнце ждут петербуржцев в начале рабочей недели. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до минус 4 градусов.