Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра

Уровень воды на посту у Горного института в течение 28 апреля упал до отметки -57 см.

“Оголились” берега Невы сегодня, 28 апреля. Точнее сегодня это заметили петербуржцы и решили поделиться своим наблюдениями в соцсетях. В свою очередь, данные системы предупреждения угрозы наводнений сегодня в 16:45 зафиксировали показатель в -50 см, а за час до этого он был -55 см. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.

Однако сообщается, что согласно прогнозам, ожидается повышение уровня воды – к 1 мая уровень должен подскочить до 0.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что коломяжцы уже неделю ждут, когда Орловский карьер спасут от фекалий.