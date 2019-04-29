Погода в Петербурге на 29 апреля

В понедельник петербуржцев ожидает солнечный, почти безветренный день. ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что температура воздуха в понедельник, 29 апреля, будет держаться на отметке +10…+12 градусов.

Ночью столбики термометра упадут до -1…+1 градуса, в пригородах местами до -4 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ветер северо-восточный со скоростью 1-4 м/с. Влажность – 58%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге прошла акция в защиту Муринского парка.

Жители района собрались в парковой зоне, чтобы обсудить и привлечь внимание общественности к планируемому на территории парка строительству спорткомплекса Нова Арена. В этот раз более ста активистов вышли на акцию без плакатов и лозунгов. Взявшись за руки, они образовали символичный живой щит.