Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на майские

В Петербурге туристы остаются в среднем на 3,5 дня. Фото: Pixabay

В Петербурге туристы остаются в среднем на 3,5 дня. Фото: Pixabay

Подборку самых популярных направлений путешествий по России на предстоящие майские праздники составил российский сервис бронирования отелей tvil.ru.

Кроме популярности бронирования отелей в определенном направлении, сервис учел стоимость жилья в посуточной аренде и среднюю продолжительность пребывания в городе.

В среднем туристы на майские праздники приезжают на срок от 2,5 до 7 дней. На аренду жилья, по данным tvi.ru, путешественники на семью тратят от 1,6 до 3,5 тысяч рублей в сутки.

В Санкт-Петербург чаще всего приезжает примерно на 3,5 дня и тратят на жилье 3,3 тысяч рублей в сутки. Также в топ-3 вошли такие направления, как курорты Крыма и Краснодарского края.

В Крыму люди живут порядка 5 дней и отдают за жилье 2,3 тысячи рублей в сутки. В Краснодарском крае туристы остаются подольше — на неделю — и тратят на жилье около 1,6 тысяч рублей за день.

Самый дешевый отдых относительно стоимости жилья будет в Краснодарском крае и Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье.

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