Детей на Боровой незаконно учили в чужом помещении

Лицензии на образовательную деятельность у центра не было. Фото: pixabay.com

Лицензии на образовательную деятельность у центра не было. Фото: pixabay.com

Детский центр “Диво-город” оштрафуют и, скорее всего, закроют.

В детском центре “Диво-город” незаконно учили детей в незаконно занятом здании, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 апреля.

Образовательный центр занял нежилой дом на Боровой улице — здание принадлежит Санкт-Петербургу и с городом никто договора аренды не заключал. Кроме этого, выяснилось, что у предпринимателя, который решил открыть в доме детский центр, вообще нет лицензии на осуществление образовательной деятельности — это подтвердил эксперт Комитета по образованию в области федерального надзора, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В прокуратуре составили административные протоколы о нарушениях. От предпринимателя потребовали освободить здание в Центральном районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Петергофа 1,5 месяца ответа на свою жалобу от управляющей компании.