На жалобу о тарифах ЖКХ отвечали 1,5 месяца

УК должна реагировать на жалобы в течение 10 дней - здесь это заняло 46. Фото: pixabay.com

УК должна реагировать на жалобы в течение 10 дней - здесь это заняло 46. Фото: pixabay.com

Главу управляющей компании оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Житель Петродворцового района Петербурга пожаловался в прокуратуру на директора управляющей компании своего дома, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 29 апреля. Мужчина ждал ответа на свою жалобу 1,5 месяца.

Владелец квартиры в доме на Университетском проспекте в Петергофе в письме в УК возмутился завышенными тарифами на ЖКХ. По закону компания должна отреагировать на жалобу в течение 10 дней. Житель Петергофа получил ответ на 46-ой день, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Прокуратура потребовала от гендиректора не нарушать сроки. Сейчас главу УК “Пушкинская” оштрафовали на 5 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что счета на коммуналку в Петербурге завысили в 5 раз.