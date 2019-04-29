На жалобу о тарифах ЖКХ отвечали 1,5 месяца

Главу управляющей компании оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Житель Петродворцового района Петербурга пожаловался в прокуратуру на директора управляющей компании своего дома, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 29 апреля. Мужчина ждал ответа на свою жалобу 1,5 месяца.
Владелец квартиры в доме на Университетском проспекте в Петергофе в письме в УК возмутился завышенными тарифами на ЖКХ. По закону компания должна отреагировать на жалобу в течение 10 дней. Житель Петергофа получил ответ на 46-ой день, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Прокуратура потребовала от гендиректора не нарушать сроки. Сейчас главу УК “Пушкинская” оштрафовали на 5 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что счета на коммуналку в Петербурге завысили в 5 раз.