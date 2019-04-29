Белесые стоки в Смоленке могут быть результатом уборки улиц

В воде ничего особенного не нашли - но на берег увидели пену. Фото: скриншот видео

В воде ничего особенного не нашли - но на берег увидели пену. Фото: скриншот видео

Инспекторы Росприроднадзора проверили реку, как и обещали.

Инспекторы Росприроднадзора изучили видео в соцсети, где зафиксировано как в Смоленку поступают белесые стоки, сообщили в Росприроднадзоре Петербурга 29 апреля. Выяснилось, что за выпуск отвечает “Водоканал Санкт-Петербурга”.

Этот выпуск не проходит очистку — по нему обычно течет дождевая вода. Инспекторы осмотрели реку и не обнаружили ничего подозрительного в воде — но на берегу нашли остатки пены.

Сейчас инспекторы предполагают, что цвет стока, который заметили жители Васильевского острова Петербурга, может быть связан с уборкой улицы. Действительно, в пятницу 26 апреля в районе по плану хотели вымыть проезжую часть, поребрики и ограждения.

Видео, которое привлекло внимание инспекторов: vk.com/spb_today

В Росприроднадзоре не сообщили, будут ли приняты какие-то меры в связи с происшествием.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, Росприроднадзор возьмет на контроль ситуацию со стоками в Смоленку.