Росприроднадзор проверит белёсые сточные воды в реке Смоленке

Река Смоленка. Фото: vk.com/spb_today
Река Смоленка. Фото: vk.com/spb_today

Росприроднадзор проводит проверку по факту поступившей информации о появившихся белёсых сточных водах в реке Смоленка.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу.

«О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что с социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 26 апреля, появилось видео, на котором в отчетливо видно, поступающие в реку Смоленка сточные воды белёсого цвета. Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, жители Невского района сообщали о странных цветах реки в течение нескольких лет. За загрязнение реки Мурзинки предприятие “Экопром” заплатит свыше 1 млн рублей штрафа — такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Компания сбрасывала в левый приток Невы загрязняющие вещества.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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