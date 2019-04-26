Росприроднадзор проверит белёсые сточные воды в реке Смоленке

Росприроднадзор проводит проверку по факту поступившей информации о появившихся белёсых сточных водах в реке Смоленка.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу.

«О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что с социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 26 апреля, появилось видео, на котором в отчетливо видно, поступающие в реку Смоленка сточные воды белёсого цвета. Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Видео: vk.com/spb_today

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