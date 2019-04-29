В первомайском шествии в Петербурге примут участие почти 60 тыс человек

Первого мая пройдет шествие, в котором, по заявлению Смольного, будут участвовать порядка 57 тысяч человек. В связи с этим на улицах города будет ограничено движение.

На Невском и Литовском проспектах будет ограничено движение и транспортных средств, и пешеходов. Также несколько станций петербургского метрополитена будут работать в особом режиме.

С 07:00 часов утра до конца проведения шествия две автомагистрали будут закрыты для прохода пешеходов. Людей будут пропускать на ограниченные территории только после прохождения досмотра. Следовательно, работа общественного транспорта так же будет приостановлена, сообщили Gazeta.SPb в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопастности.

Станция метро «Невский проспект-1» будет закрыта на выход на Думскую и на вход с 08:00 до 13:00.

Вестибюль станции метро «Невский проспект» с выходом на канал Грибоедова будет закрыт на выход, а «Площадь Восстания-1» закроется на вход.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на майские.