Вечный огонь г. Ломоносов присоединится к Единой чаше воинской славы

Церемония передачи частицы вечного огня города Ломоносов в город-герой Ленинград пройдет завтра, 30 апреля, в 11:00 часов утра.

Мероприятие состоится на мемориале «Малая Пискаревка», который находится в Красной Слободе. Символ «вечного огня» вольется в Единую чашу воинской славы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Акиця состоится в рамках проекта «Честь и достоинство», приуроченному к Дню Победы. Она символизирует единство вклада народа СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, акция выделяет роль Ленинграда, выдержавшего блокаду.

Право зажечь факел от Вечного огня для внесения в Единую чашу дано ветерану вооруженных сил и капитану 3-го ранга Владимиру Викторовичу Гугиеву, а также Виталию Скориантову и Марине Чашниковой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным.