Беглов рассказал как надо воспитывать подрастающее поколение

Сегодня, 29 апреля, прошло рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы образования и воспитания подрастающего поколения петербуржцев.

На совещании присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства. Одной из главных тем для обсуждения стала оценка результатов выполнения Плана на период с 2017 по 2020 год в прошедшем году.

Как сообщил Комитет по образованию, в прошлом году прошло более 3,5 тысяч мероприятий, в которых поучаствовало более 400 тысяч школьников. Кроме того, в городе прошло около 1,8 тысяч различных творческих конкурсов, в которые приняли участие более 190 тысяч юных горожан.

Также в Петербурге порядка 1,5 тысяч разных детских объединений — краеведческие, патриотические, экологические и многие другие. Самым масштабным стало Российское движение школьников.

Беглов выразил благодарность всем, кто содействует воспитанию детей и подростков. Он отметил, что в этом деле нужно искать новые методики и уходить от формализма. Глава города подчеркнул, что патриотов нужно растить, а не заставлять ими быть.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что состоялся Межрегиональный Образовательный Форум: современные тенденции развития образования.