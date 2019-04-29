День открытых дверей у пожарных закроет Манежную площадь на два дня

Помимо того, что движение на площади будет недоступно для водителей, там также запретят парковаться.

Ограничения будут связны с Днем открытых дверей противопожарной службы Петербурга, сообщает КРТИ. Движение закроют во вторник, 30 апреля, с 06:00 до 17:00.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга также сообщают, что будет прекращено движение транспорта по Итальянской площади от Караванной улицы до Малой Садовой улицы, участку Кленовой улицы вдоль дома 4 и Манежной площади.

Помимо этого, с сегодняшнего вечера до 06:00 этот участок также не доступен для движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что аварийный мост через Хайзовый ручей готовят к ремонту. Сейчас он не несет опасности для окружающих, но тем не менее давно нуждается в восстановлении.