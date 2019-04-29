Аварийный мост через Хайзовый ручей готовят к ремонту

Сейчас он не несет опасности для окружающих, но тем не менее давно нуждается в восстановлении.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. «Мостотресту» переправа на Коннолахтинской дороге досталась на содержание всего лишь месяц назад. Мост находился в аварийном состоянии, рассказывают специалисты.

Они уверяют, что ему требуется капитальный ремонт. Прежде всего сотрудники «Мостотреста» сделали мост безопаснее – они провели усиление металлоконструкций, а также отремонтировали перила и ограждения. Этих мер достаточно на первое время, чтобы люди и автомобили могли спокойно передвигаться по мосту. «Мостотрест» собирается и дальше подготавливать переправу к восстановлению, говорится в сообщении организации.

Сейчас специалисты готовят план ремонта моста. Как скоро его приведут в порядок – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что федеральную трассу “Кола” перекроют для развода Ладожского моста.