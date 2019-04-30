Трамваи с номерами 10, 23, 39 изменят маршрут с 3 мая

В связи с проведением дорожных работ на путях трамваи с номерами 10, 23, 39 изменят привычный маршрут с 3 по 5 мая. Об этом сообщает ГКУ «Организатор Перевозок».

Маршрут №10 в эти три дня будет закрыт.

Трамвай № 39 будет следовать от конечной остановки «Трамвайный парк им. Володарского» до улицы Коллонтай, через проспект Солидарности на станцию «Проспект Солидарности».

Трамвай № 23 начнет движение от конечной остановки «Проспект Солидарности» по действующей трассе по Дальневосточного проспекту, далее по Народной улице, Володарскому мосту, проспекту Обуховской Обороны, Херсонской улице, Амбарной улице, мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Боткинская улица».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что троллейбусы, следующие по Пражской улице и проспекту Славы, изменят маршруты 6 мая.