Петербуржцы устроили перестрелку в Выборгском районе

Госпитализировали из троих только одного. Фото: pixabay.com
Госпитализировали из троих только одного. Фото: pixabay.com

Мужчины наставили друг на друга небоевые пистолеты.

Трое петербуржцев поссорились и устроили перестрелку с небоевыми пистолетами в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга.

Утром в понедельник в Железнодорожном тупике трое молодых людей поругались и наставили друг на друга пистолеты. У одного из них был травматический, у второго — вероятно, газовый или сигнальный — зависит от того, что полицейские имеют в виду под “свето-шумовым газовым устройством”. У третьего, судя по всему, не было ничего.

Один мужчина выстрелил в другого пять раз. Третий выстрелил 10 раз. Госпитализировали из них только одного: мужчина находится в состоянии средней тяжести с ранениями головы, груди и спины, передают в МВД Петербурга. В полиции возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Санкт-Петербурга задержали мигранта, которого искали за убийства.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
выборгский район небоевое оружие перестрелка пистолеты пострадавший травматическое оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У реки Пипполовки найдены две крупных стихийные свалки
Более 450 кг продуктов не пропустили через границу РФ
Эксперты обсудят, можно ли рыть землю под Конюшенным ведомством
В Петербурге умер первый ректор Ярославского театрального института Клитин
Из Петербурга в этом году выдворено 426 нелегальных мигрантов
Уволенного слесаря вернули на работу через суд и прокуратуру
Трамваи с номерами 10, 23, 39 изменят маршрут с 3 мая
Петербургские художники показали, как восстанавливалось граффити Виктора Цоя