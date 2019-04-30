Петербуржцы устроили перестрелку в Выборгском районе

Мужчины наставили друг на друга небоевые пистолеты.

Трое петербуржцев поссорились и устроили перестрелку с небоевыми пистолетами в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга.

Утром в понедельник в Железнодорожном тупике трое молодых людей поругались и наставили друг на друга пистолеты. У одного из них был травматический, у второго — вероятно, газовый или сигнальный — зависит от того, что полицейские имеют в виду под “свето-шумовым газовым устройством”. У третьего, судя по всему, не было ничего.

Один мужчина выстрелил в другого пять раз. Третий выстрелил 10 раз. Госпитализировали из них только одного: мужчина находится в состоянии средней тяжести с ранениями головы, груди и спины, передают в МВД Петербурга. В полиции возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Санкт-Петербурга задержали мигранта, которого искали за убийства.