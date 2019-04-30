Беглов хочет поддержать двойни и тройни деньгами на нянь

Семьи смогут получить первые средства с начала 2020 года.

Беглов поручил комитету по соцполитике проработать план по поддержке семей с двумя детьми-близнецами и тройняшками деньгами на нянь на заседании правительства Санкт-Петербурга 30 апреля. Деньги на сиделок семьи смогут получать, пока детям не исполнится 1,5 года.

Семьи с двойнями и тройнями могут получить первые деньги с начала 2020 года. План разработают до начала лета.

Беглов выразил уверенность, что в Петербурге двойняшки и тройняшки — частое явление. По словам врио губернатора Петербурга, когда у города появятся новые деньги, многодетные семьи поддержат дополнительно.

По статистике, в среднем двойня рождается в одном случае из 80. Вероятность тройни составляет 1 к 6400.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал, как надо воспитывать детей.