Виллаш-Боаш рассказал о впечатлениях от “Зенита” Семака

Бывший тренер “Зенита” отметил мастерство анализа игры у Семака.

Бывший тренер “Зенита” Андре Виллаш-Боаш ждет, когда “Зенит” Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака одержит верх в Чемпионате России, о чем он сообщил в интервью “Спорт Экспресс”. По словам Виллаш-Боаша, он благодарен Семаку за то, что тот помогал ему в работе с клубом и достигает успеха сейчас.

Тренер отметил, что Семак умеет великолепно анализировать игру — прежде всего, как футболист. При этом Виллаш-Боаш назвал Семака и сильным лидером (португалец следил за видео, который “Зенит” публиковал из раздевалки).

По мнению Виллаш-Боаша “Зенит” сейчас стал быстрее в нападении — команду усилили Барриос, Азмун и Ракицкий.

Спросили бывшего тренера и об Артеме Дзюбе — Виллаш-Боаш пошутил, что Дзюба до сих пор не простил ему, что тренер оставил его в запасе на финал Кубка России с ЦСКА. Экс-тренер клуба Петербурга считает, что Дзюба не только много и искусно забивает, но умеет и отдать мяч. При этом, по мнению Виллаш-Боаша, Дзюба заставляет своими шутками смеяться весь “Зенит” — “даже Анюкова,” — подчеркнул португалец.

Андре Виллаш-Боаш тренировал клуб Санкт-Петербурга с 2014 по 2016 год. С ним “Зенит” выиграл Кубок России 2015/2016 года и Суперкубок 2015-го. Позже он возглавил “Шанхай СИПГ”, но в 2017-ом покинул его.

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