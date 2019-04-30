Уже в июле петербуржцам начнут выдавать электронные медкарты

Правительство Санкт-Петербурга продолжает обсуждение вопроса о переходе горожан к проекту «Бережливая поликлиника».

Предполагается, что с 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге пациентов начнут переводить на электронные медицинские карты. Данное решение было принято на заседании в Смольном. Прежде всего были рассмотрены предложения для пожилых горожан и новорожденных младенцев, которые больше всего нуждаются в оказании медицинской поддержки.

По словам специалистов, в случае, если пациент забывает электронную медицинскую карту дома, то медицинские работнике без труда смогут восстановить все необходимые данные из карты в режиме онлайн при помощи СНИЛС и паспортных данным, пишет издание «Piter.TV».

Данное нововведение поможет предотвратить скопление очередей и сэкономить время как пациента, так и докторов. В рамках данного проекта сто медицинский учреждений перейдут на новый формат, из них 35 — взрослые и 65 — детские.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге понятие малообеспеченной семьи изменят.