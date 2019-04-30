К началу учебного года в Петербурге откроется 18 детсадов и 4 школы

Всего до конца этого года должно открыться 24 детских сада и 4 школы. То есть, введены в эксплуатацию после 1-го сентября будут ещё 6 детсадов.

Данный вопрос обсуждался на еженедельном заседании городского правительства. Об открыти детских образовательных учреждений заявила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Она сообщила, что на данные учреждения уже выделены средства и нет поводов полагать, что они могут быть не сданы в поставленный срок. До Нового года будет открыто 24 детских сада и 4 школы, при чем 18 детских садов и школы — до начала учебного года.

На совещании также присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Воробьева отметила, что за открытием образовательных учреждений лично следят вице-губернаторы, главы комитетов и районных администраций.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге откроются ещё две перехватывающие парковки.