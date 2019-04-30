танцию метро «Парк Победы» отремонтируют к 2022 году

Станция петербургского метрополитена «Парк Победы» будет отремонтирована вместе с эскалаторами. Работы по реконструкции запланировано закончить к 2022 году.

На сайте госзакупок появились информация о техническом задании, согласно которому исполнитель должен проработать от трех вариантов планировки вестибюля. А также согласовать необходимую документацию, получить одобрение государственной историко-культурной экспертизы, согласовать её с КГИОП.

Кроме того отмечается, что мозаичное панно над наклонным ходом необходимо предусмотреть в рамках проектной документации.

На выполнение первого этапа, а именно — подготовку документации, выделяется и городского бюджета почти 151 миллион рублей. Второй этап — это непосредственно работы по реконструкции. Они запланированы на 2021-2022 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Метрострое» прокомментировали абсурдную ситуацию с панно «Афганистан».