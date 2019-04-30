Фабрику «Георг Ландрин» сделали памятником регионального значения

Сейчас на фабрике не производят конфет. Фото: kgiop.gov.spb.ru
Сейчас на фабрике не производят конфет. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Здание ничуть не изменилось с тех пор, как было построено.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Новостью поделился Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Уточняется, что памятником теперь считается не только производственное здание, но также и «Труба заводская», которые существуют в своем первозданном виде уже на протяжении несколько столетий. В ведомстве рассказали, что лицевой фасад фабрики удалось сохранить полностью.

Напоминаем, что кондитерскую фабрику построили в 1864 году. За историю существования завод то работал, то нет. В первой половине 20 века он занимал первое место по производству сладостей в городе. Сейчас фабрику не используют по прямому назначению – она находится в частной собственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что манеж лейб-гвардии Волынского полка в Ломоносове стал памятником.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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