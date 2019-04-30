Петербуржцев вывели из театра Ленсовета

Здание эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 апреля. Петербуржцы уже заняли места, так как прозвучало три звонка. В театре должны были показать два спектакля – «Демоны» и «Посох палка и палац». Оба не состоялись из-за эвакуации. Дело в том, что позвонил лжеминер, который заверил, что здание вот-вот взлетит на воздух, передает издание «Фонтанка».

Уточняется, что сегодня театр точно не будет работать. Вернут ли зрителям деньги или же перенесут представления – пока не решено.

Напоминаем, что в этот вторник также эвакуировали «Новую Голландию». Сколько продлится проверка острова – сложно сказать. Лжеминеры уже который день активно срывают отдых петербуржцев – так, в понедельник они не дали посмотреть им «Мстителей» в «Охта Молле». Фанаты фильма остались этим крайне недовольны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Коломяжском проспекте эвакуировали «Леруа Мерлен», людей вывели из магазина и раздали им пледы.