На Петергофском шоссе сбит велосипедист

Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 апреля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказал очевидец, который поделился информацией в социальной сети «Вконтакте». Он пишет, что аварии произошла на Петергофском шоссе у дома номер один. Участника ДТП стали велосипедист и автомобиль. Петербуржец не уточняет, как именно все было, но пишет, что владелец двухколесного транспорта угодил в тяжелом состоянии в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах дела, чтобы понять, кто виноват в случившемся.

«Жесть…на переходе. Только что там сам проезжал на велосипеде!»,

— удивляется один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что горящий автомобиль на КАД собрал пробку. Владелец машины лишь наблюдал за тем, как его пожирает огонь – с ним, увы, не смог справиться ни один огнетушитель.