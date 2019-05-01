В Петербурге впервые отметят День ветерана труда

В Северной столице впервые будет отмечаться День ветеранов труда. Об этом на праздничном концерте во Дворце культуры им. Горького заявил врио губернатора Александр Беглов.

Праздник был учрежден в декабре прошлого года по инициативе действующего градоначальника, днем празднования было выбрано 2 мая.

По словам Беглова, праздник станет знаком уважения к тем, кто своим трудом обеспечивает развитие и безопасность Петербурга и России.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади. Выступление состоялось в рамках празднования Дня Весны и Труда на Дворцовой площади Северной столицы.

По словам градоначальника, в городе на Неве живут активные, креативные и волевые люди, работающие на благо нашего города.

Также Беглов поздравил с Первомаем и выразил слова благодарности ветеранам и молодым горожанам, которые трудятся чтобы сделать город уютным и безопасным.