Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади

Сегодня, 1 мая, с поздравительной речью к жителям Петербурга обратился действующий глава города Александр Беглов. Выступление состоялось в рамках празднования Дня Весны и Труда на Дворцовой площади Северной столицы.

По словам градоначальника, в городе на Неве живут активные, креативные и волевые люди, работающие на благо нашего города.

Также Беглов поздравил с Первомаем и выразил слова благодарности ветеранам и молодым горожанам, которые трудятся чтобы сделать город уютным и безопасным.

«Я надеюсь на вашу поддержку. Уверен, что все задачи мы с вами решим», — такими словами врио Губернатора Петербурга окончил свое выступление.

Помимо Беглова, в шествии, посвящённом празднику Весны и Труда, присутствовали вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, вице-губернатор Любовь Совершаева и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, сообщают местные СМИ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов и Макаров возглавили колону первомайского шествия в Петербурге.