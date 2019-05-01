Путин обеспечил фанатам Евро-2020 безвизовый въезд

Волонтерам для въезда потребуется гуманитарная виза. Фото: pixabay.com
Волонтерам для въезда потребуется гуманитарная виза. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург примет четыре игры Чемпионата Европы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для футбольных болельщиков, которые посетят матчи Чемпионата Европы в Санкт-Петербурга, информация о этом появилась на портале правовой информации 1 мая.

Фанаты смогут въехать по личным паспортам и билетам или Fan ID за 2 недели до первого матча в Петербурге и до дня последнего. Напомним, Петербург, как один из 12 городов Чемпионата UEFA, примет три матча группового этапа и четверть-финал — то есть всего четыре игры.

Волонтерам для въезда потребуется гуманитарная виза. Всем гостям по билетам обеспечат бесплатный транспорт до стадиона на Крестовском. В эти дни в отелях и гостиницах, прошедших сертификацию, будут контролировать ценник. Билеты, к слову, нельзя будет перепродать или отдать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что, по данным Смольного, УЕФА назвали Чемпионат мира-2018 лучшим в истории.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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