Задержан виновный в деле о крушении катера в Финском заливе

Катер был куплен одним из пассажиров, который находился в момент крушения на борту. Фото: https://pixabay.com

Катер был куплен одним из пассажиров, который находился в момент крушения на борту. Фото: https://pixabay.com

Как стало известно Gazeta.SPb, Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу водителя катера.

Заключение мужчины связано с тем, что данный прогулочный катер перевернулся 27 апреля 2019 года недалеко от Канонерского острова в Финском заливе. На момент крушения на бору находились люди — 9 человек.

Водителю катера предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, которые повлекли за собой смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает СЗ СУ на транспорте СК России по Санкт-Петербургу.

Одна из пассажиров скончался в больнице, а другого — до сих пор пытаются найти.

Обвиняемый может получить от 5 до 7 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Финском заливе нашли потерпевший крушение катер.