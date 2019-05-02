Полиция: поджог машин на улице Коллонтай совершили двое неизвестных

Фото после пожара. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Фото после пожара. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Сотрудники полиции расследуют инцидент со согревшими сегодня, 2 мая, ночью автомобилями на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга.

Около 03:00 часов ночи 2 мая 2019 года у дома 15-1, расположенного на улице Коллонтай, произошло возгорание автомобиля марки «Кадиллак Эскалэйд».

От указанного автомобиля огонь стал распространятся на соседние машины. В результате пожара четыре транспортных средства полностью выгорели.

Всего пострадало шесть машин, а именно автомобили марки «Митсубиши», два «БМВ», «Опель», «Лексус» и «Фольксваген». Пострадавших в результате пожара нет, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, поджог машины был совершен двумя неизвестными злоумышленниками. На данный момент по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе.