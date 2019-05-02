В Петербурге впервые отмечают День ветерана труда

Александр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВК
Александр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВК

Санкт-Петербург является единственным в России городом, где праздник Дня ветерана труда отмечается на официальном уровне.

Этот праздник был принят в декабре прошлого года в соответствии с инициативой временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По его указу в местный закон «О праздниках и памятник датах» были внесены правки.

Беглов поздравил горожан с праздником. Он отметил, что День ветерана труда — это способ выразить глубокое уважение всем ленинградцам-петербуржцам, чей труд на протяжении многих десятилетий способствовал развитию города, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Глава горда подчеркнул, что ветераны труда — это люди, которые преданны своему делу и всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

День ветерана труда отмечается 2 мая ежегодно, однако в 2019 году его празднуют впервые.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге впервые отметят День ветерана труда.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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