Путин разрешил кассирам требовать паспорт у зрителей в кинотеатрах

Если работник засомневается в возрасте, он вправе потребовать документы. Фото: pixabay

Если работник засомневается в возрасте, он вправе потребовать документы. Фото: pixabay

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, заставит россиян предъявлять документы, удостоверяющие личность, кассирам и контролерам в кинотеатрах и на иных зрелищных мероприятиях, где демонстрируется контент, запрещенный для показа лицам младше 18 лет.

Если у работников возникнут сомнения относительно возраста посетителей им на помощь придет документ о внесении изменений в закон о защите несовершеннолетних от причиняющей вред их здоровью и развитию информации. Изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Лицо, непосредственно осуществляющее реализацию входных билетов, приглашений и иных документов… или лицо, контролирующее проход на такое зрелищное мероприятие, вправе потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность… и позволяющий установить возраст посетителя», — говорится в новых изменениях закона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин обеспечил фанатам Евро-2020 безвизовый въезд.