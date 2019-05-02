IC3PEAK выступят в Петербурге после «страшной сказки»

В прошлом году три концерта были сорваны. Фото: Настя Креслина / Инстаграм

В прошлом году три концерта были сорваны. Фото: Настя Креслина / Инстаграм

Скандальная группа Ic3peak выступит 8 мая. Концерт пройдет в клубе Aurora Concert Hall.

Музыкальная группа IC3PEAK, которая приобрела огромную базу фанатов из-за постоянных «наездов» со стороны силовиков и властей в конце 2018 года, выступит в Северной столице с большим сольным концертом.

Концерт пока никто не отменил, поэтому место встречи не скрывают — Aurora Concert Hall.

Шоу-программы электронного дуэта уже отменяли во время прошедшего тура. Наравне с рэпером Хаски, известным Элджеем и группой «Френдзона» IC3PEAK попали под пристальное внимание правоохранителей. Известно, что из 16 концертов в прошлом году, под давлением властей были сорваны три.

В прошлый раз дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева приезжал в декабре. Концерт проходил в клубе «КПД».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что немецкое концертное агенство будет судиться с Лободой.