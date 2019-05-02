В Волхове обсуждают влюбленных аистов

Птицы свили гнездо на водонапорной башне.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Местный житель сфотографировал счастливцев и поделился снимками в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано Волхов».

«Сегодня в деревне праздник! Они встретились!»,

— пишет автор поста.

Он уже набрал более 200 лайков и 10 комментариев – большинство пожелало аистам «птичьего счастья» и много птенцов.

Напоминаем, что аисты на зиму улетают в теплые края – в основном в Индию и тропическую Африку. Когда они возвращаются обратно, то предпочитают искать старое место обитания. Обычно аисты не боятся людей и спокойно подходят к домам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возвращении аистов в регион еще в середине апреля. Тогда он выложил несколько снимков с птицами и пожелал всем хорошей недели. К слову, аисты являются символом прихода весны.