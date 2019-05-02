Волейболисты «Зенита» проиграли «Факелу»

Встреча двух команд завершилась со счетом 3:2.

Игра состоялась сегодня, второго мая, в Санкт-Петербурге в рамках первого матча серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата России. Первые два сета остались за командой из Нового Уренгоя – они закончились со счетом 25:18, 25:17. Затем «Зенит» взял себя в руки и победил в следующих двух сетах. К сожалению, в решающем сете ловчее оказался «Факел» – гости вырвали победу с минимальным отрывом.

Напоминаем, что в следующий раз «Зенит» и «Факел» встретятся пятого мая в Новом Уренгое. Нужно, чтобы одна из команд победила два раза – тогда она сможет получить третье место. Так что у «сине-бело-голубых» есть еще все шансы проявить себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Виллаш-Боаш рассказал о впечатлениях от “Зенита” Семака. Экс-тренер петербургской команды отметил, что специалист умеет анализировать игру – не только с точки зрения тренера, но и футболисты. Он ждет не дождется, когда игроки под началом Семака станут чемпионами России.