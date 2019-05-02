Волейболисты «Зенита» проиграли «Факелу»

Волейбольный клуб
Волейбольный клуб "Зенит". Фото: ВК «Зенит»

Встреча двух команд завершилась со счетом 3:2.

Игра состоялась сегодня, второго мая, в Санкт-Петербурге в рамках первого матча серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата России. Первые два сета остались за командой из Нового Уренгоя – они закончились со счетом 25:18, 25:17. Затем «Зенит» взял себя в руки и победил в следующих двух сетах. К сожалению, в решающем сете ловчее оказался «Факел» – гости вырвали победу с минимальным отрывом.

Напоминаем, что в следующий раз «Зенит» и «Факел» встретятся пятого мая в Новом Уренгое. Нужно, чтобы одна из команд победила два раза – тогда она сможет получить третье место. Так что у «сине-бело-голубых» есть еще все шансы проявить себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Виллаш-Боаш рассказал о впечатлениях от “Зенита” Семака. Экс-тренер петербургской команды отметил, что специалист умеет анализировать игру – не только с точки зрения тренера, но и футболисты. Он ждет не дождется, когда игроки под началом Семака станут чемпионами России.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
волейбол зенит факел
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажиров не пускают на «Лиговский проспект»
Каршеринговый автомобиль потерял колесо у Новоселья
Стало известно о смерти водителя «Шкоды» в Ленобласти
В Петербурге из экобокса вывалились градусники
Самолет «Победы» смог взлететь со второй попытки
Волейболисты «Зенита» проиграли «Факелу»
В сеть залили новый трейлер «Детектива Пикачу». Покемон там пьет много кофе
В Петербурге «детей-маугли» увезли от матери