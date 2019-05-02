«Лиговский проспект» открыли после проверки

Она длилась почти час.

Об этом стало известно сегодня, второго мая. О закрытии станции метро сообщили очевидцы и пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» после 10 часов вечера. Все поезда проезжали мимо, а пассажиров просили пользоваться другими станциями метро или общественным транспортом. На месте работали специалисты, которые пытались выяснить, насколько опасен бесхозный предмет. На проверку у них ушел почти час. Спустя время саперы вышли и сообщили, что никакой опасности в сумке не было – кто-то, видимо, случайно оставил ее в подземке.

Напоминаем, что недавно закрывали «Дыбенко» по той же причине — «бесхоз». Сумку проверяли полтора часа и в итоге, не найдя никаких взрывных устройств, открыли станцию метро. Сотрудники подземки просят петербуржцев всегда сообщать о подозрительных предметах, чтобы избежать трагических последствий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажиров не пускают на «Лиговский проспект».