Вслед за «Лиговским проспектом» закрыли «Технологический институт»

На станции метро нашли бесхозный предмет.

Инцидент случился в ночь со второго на треть мая. Станцию метро «Технологический институт-1» закрыли для входа и выхода, а пассажиров не пускают, прося их пользоваться другим общественным транспортом. К слову, подземка и так скоро должна была закрыться, но чья-то сумка приблизила этот момент.

В сообщении пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен» говорится, что о подозрительном предмете сообщили в половину 12 ночи. С тех пор станция и не работает. На месте работают спецслужбы – они выясняют, насколько опасен оставленный кем-то предмет.

Напоминаем, что поздним вечером закрывали «Лиговский проспект», на проверку которой ушел час. Сейчас она снова работает, так как сумка оказалась не взрывоопасной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Лиговский проспект» открыли после проверки. До этого также закрывали «Дыбенко».