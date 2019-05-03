4 мая в Петербурге пройдет акция по сортировке мусора

Завтра, 4 мая, в Санкт-Петербурге состоится акция по раздельному сбору мусора от экологического движения «РазДельный Сбор». Собирать будут вторсырье.

Активисты, представляющие движение, будут принимать от горожан мусор для переработки. Собираться будет мускулатура, стекло, пластик, пенопласт и многое другое. Добровольцы будут стоять почти во всех районах Санкт-Петербурга.

Организаторы акции — Ассоциация «РазДельный Сбор» — получали президентский грант, предоставленный на развитие гражданского общества.

Стать участником акции может любой желающий, кто заботится о будущем и настоящем нашей планеты. Пункты приемы сдачи мусора будут работать с 12:00 часов дня неподалеку от многих станций метро. У станции «Электросила» прием отходов начнется уже в 11:00 часов дня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском Планетарии откроется уличный лекторий.