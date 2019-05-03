Россия закупила больше всех золота в 2019 году

Россия возглавила мировой рейтинг по количеству закупленного золота за прошедший первый квартал этого года.

Об этом сообщает издание «Bloomberg», приводя данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Количество закупленного золота в начале 2019 года стало на 68% больше количества за соответсвующий период прошлого года. Международные центробанки побили рекорд впервые за 6 лет. За отчетный период было закуплено 145,5 тонн золота.

Считается, что Россия закупает золото на случай расширения санкций от Соединенных Штатов Америки. Такими действиями наша страна пытается уменьшить зависимость от американского доллара.

Также первые места данного рейтинга заняли КНР, Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

В декабре 2018 года Банк России приобрел 9,3 тонны драгоценного металла.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Белоруссия полностью остановила прием российской нефти.