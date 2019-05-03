Ступни многое могут рассказать о вашем здоровь

Самому себе диагноз ставить не стоит. Фото: Pixabay

Самому себе диагноз ставить не стоит. Фото: Pixabay

Британские медики рассказали, о чем может сигнализировать боль в ступнях и их состояние в целом.

Многие слышали о так называемой диабетической стопе. Однако ещё до её появления можно узнать о диабете. Если на ступнях человека возникают воспаляющиеся раны, то это может служить сигналом о начале диабета.

Причиной служит то, что при диабете у человека снижается чувствительность конечностей, и он сам не замечает, как натирает мозоли и раны. Они могут воспаляться, если их не продезинфицировать вовремя.

Холодная и бледная стопа на протяжении долгого времени говорит о большой вероятности проблем с сердечно-сосудистой системой. Если на ступне четко прощупывается пульс, то это может быть симптомом аритмии.

Кроме того, стопы — это та часть, откуда чаще всего начинается распространение артрита.

Однако врачи отметили, что самому себе по ступне ставить диагноз не стоит. Лучше обратиться к специалисту.

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