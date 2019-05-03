Центр «Дзержинец» устроит петербуржцам квест в День Победы

Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» приготовил для петербуржцев и гостей города квест, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе игры участникам необходимо собрать и разобрать автомат Калашникова, сдать нормы ГТО, расшифровать телефонограммы, нарисовать плаката «Патриотизм- это…», снять видеообращения к жителям Петербурга и подписать открытки с пожеланиями ветеранам войны.

В квесте может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в начале мероприятия, которое стартует в 15:00 в субботу, 4 мая.

По окончанию мероприятия участников и гостей ждет праздничный концерт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проводят квест «100 культурных закладок в 100 культурных местах». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать организаторам в личные сообщения сообщества «ВКонтакте» с пометкой «хочу найти культурную закладку».