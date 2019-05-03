Елизавета Боярская спустилась в петербургское метро и удивила фанатов своей естественной красотой

Талантливый, красивый и простые люди - звучало в адрес звёздной пары от подписчиков. Фото: https://www.instagram.com
Талантливый, красивый и простые люди - звучало в адрес звёздной пары от подписчиков. Фото: https://www.instagram.com

Совместное фото с актрисой Елизаветой Боярской на своей странице в Instagram выложил ее супруг Максим Матвеев.

Накануне звёздная пара решила спуститься в петербургский метрополитен и сделали совместное фото. Запечатлеть себя супруги решили в одном из вагонов подземки. Пользователи социальных сете сразу же отреагировали на совместного фото, потому что актриса была абсолютно без макияжа и привлекла своей естественной красотой фанатов.

Поклонники на странице в Instagram Матвеева сделали семейной паре множество комплиментов.

Талантливый, красивый и простые люди — звучало в адрес звёздной пары от подписчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Елизавета Боярская сразила всех наповал новым имиджем.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Instagram елизавета боярская Максим Мейксин
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