Елизавета Боярская спустилась в петербургское метро и удивила фанатов своей естественной красотой

Совместное фото с актрисой Елизаветой Боярской на своей странице в Instagram выложил ее супруг Максим Матвеев.
Накануне звёздная пара решила спуститься в петербургский метрополитен и сделали совместное фото. Запечатлеть себя супруги решили в одном из вагонов подземки. Пользователи социальных сете сразу же отреагировали на совместного фото, потому что актриса была абсолютно без макияжа и привлекла своей естественной красотой фанатов.
Поклонники на странице в Instagram Матвеева сделали семейной паре множество комплиментов.
Талантливый, красивый и простые люди — звучало в адрес звёздной пары от подписчиков.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Елизавета Боярская сразила всех наповал новым имиджем.