Многолетняя вражда Волочковой со своей матерью закончилась

Волочкова заявляла, что ее мать зомбирует ее дочь Арину. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed
Волочкова заявляла, что ее мать зомбирует ее дочь Арину. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Бывшая балерина разместила на своей станице в Instagram фотографию, на которой запечатлены ее мама и дочь Волочковой.

Кажется, топор войны наконец-то зарыт, предполагают пользователи соцсети, которые активно следят за жизнью Анастасии Волочковой. Так, ранее сама Волочкова утверждала, что ее мать портит ей всю жизнь.

Помимо этого, она заявляла, что ее мать также зомбирует ее дочь Арину. Но судя по размещеной фотографии в семье наступила идиллия, поскольку Волочкова высказывает восторг от того, что ее дочь и мама вместе.

“Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома”, – подпи сала пост в Instagram Волочкова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Елизавета Боярская спустилась в петербургское метро и удивила фанатов своей естественной красотой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Instagram анастасия волочкова балерина
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