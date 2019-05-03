Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией

Они возвращаются домой после майских праздников.

Обо всем стало известно сегодня вечером, третьего апреля. На то, чтобы пройти контроль у финских и российских таможенников, у автолюбителей уходит до трех часов. Около двух сотней машин стоят в пробке в ожидании своей очереди, передает издание «Фонтанка». Больше всего загружен автомобильный пункт пропуска «Торфяновка». Впрочем, нельзя сказать, что пробки стали для кого-то неожиданностью – подобная картина вполне ожидаема в период праздников.

Напоминаем, что петербуржцы также стояли в пробках 30 апреля, так как многие отправились в Финляндию на пару дней, чтобы провести там майские выходные.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жителям Санкт-Петербурга с начала года выдано 200 тысяч финских виз. Количество выросло примерно на 14%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2018 году. При этом отказывают в визе только в 0,5 процентов случаях.